Im Mai wurden über 13.000 Flüge aufgrund steigender Preise für Flugbenzin gestrichen

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Mit der weltweiten Belastung des Treibstoffs während des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten und in der Straße von Hormus beginnen wir endlich zu sehen, wie sich das auf die Luftfahrtindustrie auswirkt.

Laut BBC News wurde berichtet, dass im Mai weltweit bis zu 13.000 Flüge gestrichen wurden und etwa zwei Millionen Plätze in Flugzeugen aufgrund der steigenden Kosten für Kerosin gestrichen werden, was den Betrieb von kommerziellen Flügen erschwert.

Die Informationen besagen, dass die Orte mit den meisten Flugausfällen München und Istanbul sind, während einige Gebiete, darunter das Vereinigte Königreich, "wie gewohnt arbeiten und derzeit keine Versorgungsprobleme haben". Dies hat dazu geführt, dass einige Regierungen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, falls Regionen dennoch betroffen sind, darunter auch das Vereinigte Königreich, was verhindert, dass Fluggesellschaften ihre Start- und Landeplätze verlieren, falls es zu Ausfällen kommt.

Ebenfalls offensichtlich ist, dass sich der Preis für Flugbenzin seit Beginn des Konflikts im Nahen Osten verdoppelt hat, mit den ursprünglichen Kosten von etwa 700 Dollar pro Tonne und der aktuellen Gebühr von über 1.500 Dollar.