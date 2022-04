Im Mai wacht Citizen Sleeper auf PC, Nintendo Switch und Xbox auf

Gareth Damian Martin vom Entwicklerstudio Jump Over the Age (In Other Waters) hat diese Woche enthüllt, dass ihr stilisiertes Rollenspiel Citizen Sleeper am 5. Mai auf PC, Nintendo Switch und Xbox erscheint. In diesem Indie-Titel helfen wir einem sogenannten "Sleeper" dabei, den Fängen eines großen Unternehmens zu entkommen. Dem Konzern gehört der künstliche Körper, in dem unser digitalisiertes Bewusstsein steckt, doch wir können darauf leider nicht so ohne Weiteres verzichten. Im Video bekommt ihr einen Eindruck der Tabletop-Rollenspielelemente, die in einem intergalaktischen Cyberpunk-Setting platziert werden.

HQ