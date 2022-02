Im Mai setzt Netflix Ghost in the Shell: SAC_2045 fort

HQ

Vor ein paar Tagen hat Netflix die zweite Staffel der Anime-Serie Ghost in the Shell: SAC_2045 datiert. Ein kleiner Teaser zeigt Einblicke der kommenden Herausforderungen, denen sich Major Kusanagi und die Mitglieder der Eliteeinheit Sektion 9 ab Mai im Streaming-Abo des Anbieters stellen werden. In dieser Interpretation von Masamune Shirows weltbekannter Sci-Fi-Geschichte widmen sich die Regisseure Kenji Kamiyama und Shinji Aramaki den sogenannten Posthumanen - einer neuen Evolutionsstufe der Menschheit. Die erste Staffel erschien im Frühjahr 2010 und sie hat durchwachsene Wertungen eingefahren. Die verantwortlichen Produktionsstudios sind Sola Digital Arts und Production LG.