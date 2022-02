Im Mai invadiert euch Salt and Sacrifice

HQ

Gestern hat Sony ein paar kommende Indies vorgestellt und eines davon war Salt and Sacrifice. Der 2D-Plattfomer wird am 10. Mai auf Playstation-Konsolen und PC erscheinen und uns gegen grässlich entstellte Monster kämpfen lassen, die der Magie zum Opfer gefallen sind. Ska Studios und Devoured Studio konzentrieren sich bei diesem Spiel auf Online-Komponenten und diesen Schwerpunkt zeigen sie uns in einem neuen Trailer.

Dort sehen wir zwei Fraktionen, die eurem laufenden Spiel beitreten können (wenn ihr das möchtet), um Chaos zu stiften. Die Blighttakers sind eine PvP-Gilde, die Inquisitoren (zu denen gehören wir) aus Spaß jagen. Die Blueheart Runners sind von der Gier getrieben, denn sie kommen in eure Welt, um spezielle Monster zu jagen. Sie treiben Kreaturen aus Dimensionsportalen in euer Reich und die werfen eine Menge Währung ab, falls ihr sie erwischt.

Neben der optionalen Online-Ablenkung dürfen sich Spieler von Salt and Sacrifice auf eine im Vergleich zum Vorgänger erhöhte Bewegungsdynamik freuen. Beispielsweise kommen Sprintattacken zum Einsatz und wir dürfen uns mit einem Greifhaken über Abgründe schwingen. Beim Kampfsystem selbst setzen wir auf pure Waffengewalt, alchemische Bomben und Runenkünste, die unser Arsenal erweitern.

HQ

Quelle: Playstation-Blog.