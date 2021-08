Im kalten Dezember startet Syberia: The World Before

HQ

Am 10. Dezember planen Microids und Koalabs Syberia: The World Before auf dem PC zu veröffentlichen. Das Abenteuer verbindet die Leben zwei Protagonistinnen, die zu unterschiedlichen Zeiten gelebt haben. Zum einen werden wir eine junge Pianistin namens Dana Roze kennenlernen, die im Jahre 1937 zum Spielball des faschistischen Regimes "Brauner Schatten" zu werden droht. Das Abenteuer der Syberia-Titelheldin Kate Walker spielt fast 70 Jahre später, doch auch sie befindet sich in einer unglimpflichen Lage. Die Abenteurerin wurde gefangen genommen und muss nun versuchen, sich aus einer Salzmine zu befreien.

Ende des Jahres wird lediglich eine PC-Version veröffentlicht, Konsolenversionen (Plattformen unbekannt) wurden für kommendes Jahr bestätigt. Das Adventure kostet 40 Euro und wer 10 Euro mehr für die Digital Deluxe Edition zahlt, darf sich intensiver mit der künstlerischen Perspektive von Sokals Welt befassen. Darin enthalten sind der Soundtrack des Komponisten Inon Zur, das Skript in einer gekürzten Fassung, ein Artbook, eine Kopie des Storyboard und digitale Anpassungsgegenstände.

Syberia: The World Before wird das erste Spiel der Reihe sein, das der Künstler und Autor Benoît Sokal nicht mehr miterleben wird. Der Belgier verstarb vor einigen Monaten, hat bis zu seinem Tod aber noch am Spiel mitgewirkt, erklärte der Publisher bei früherer Gelegenheit.