"I'm Just Ken" erhält eine Grammy-Nominierung

Die Nominierten für die 67. jährlichen Grammy Awards wurden jetzt bekannt gegeben und es ist nicht überraschend, dass Barbie eine Reihe von Nominierungen erhalten hat.

Ryan Goslings "I'm Just Ken" ist für den besten Song für visuelle Medien nominiert und wird in dieser Kategorie von drei weiteren Songs aus dem Barbie-Soundtrack unterstützt. Diese Songs sind "What Was I Made For" von Billie Eilish, "Dance The Night" von Dua Lipa und "Barbie World" von Nicki Minaj & Ice Spice Featuring Aqua.

"Barbie World" ist auch für den besten Rap-Song nominiert und der Soundtrack als Ganzes ist für den besten Kompilations-Soundtrack für visuelle Medien und den besten Soundtrack für visuelle Medien nominiert.

Die Gewinner werden am 4. Februar 2024 in der Crypto.com Arena in Los Angeles, Kalifornien, bekannt gegeben. Die vollständige Liste der Nominierten finden Sie hier.