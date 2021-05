Im Juni veröffentlicht Sega offizielles Videospiel zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokyo

You're watching Werben

Die Olympischen Sommerspiele mussten letztes Jahr aufgrund von COVID-19 verschoben werden, deshalb hat sich auch Segas Videospielumsetzung hinausgezögert. Nun wurde bekannt, dass wir uns den sportlichen Wettkämpfen im offiziellen Videospiel zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokyo am 22. Juni anschließen dürfen.

Der Titel ist für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One geplant (zur PC-Version haben wir in der Pressemitteilung leider nichts gelesen) und Sega lässt euch eigene Sportler erstellen, die ihr mit jeder Menge bunter Anziehsachen einkleiden könnt. Neben klassischen Trikots warten fantasievolle Klamotten auf eure Avatare, die ganz sicher nicht zur sportlichen Aktivität geeignet sind. Insgesamt wird der Titel 18 olympische Disziplinen umfassen, in denen ihr offline oder online mit bis zu acht Spielern wetteifern könnt. Zudem wird es Ranglistenoptionen und Leaderboards für die folgenden Wettkämpfe geben:



100 Meter

110m Hürden

Staffellauf (vier Mal 100 Meter)

Hammerwerfen

Weitspringen

Baseball

Basketball

Beach-Volleyball

BMX

Boxen

Judo

Siebener-Rugby

Fußball

100m Freistil (Schwimmen)

200m Einzel-Medley (Schwimmen)

Sport-Klettern

Tennis

Tischtennis



Sportsfreunde aufgepasst: Nur zwei Tage später, am 24. Juni, erscheint The Pegasus Dream Tour, das offizielle Spiel der Paralympischen Spiele. In dieser Meldung erfahrt ihr mehr zu diesem noch fantasievolleren Thema, das vom Final-Fantasy-XV-Director Hajime Tabata geschaffen wird.