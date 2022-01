Im Juni schaut euch AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative tief in die Augen

HQ

Gestern Abend hat Spike Chunsoft das Veröffentlichungsdatum von AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative bekanntgegeben und verraten, dass das Adventure am 24. Juni auf allen aktuellen Plattformen erscheint. Der neue Story-Trailer gibt uns einen gebündelten Eindruck der mysteriösen Ereignisse, mit denen sich die Titelheldin Mizuki in diesem Spiel beschäftigen wird.

Der zentrale Mordfall handelt von einer Leiche, die in zwei Teile geschnitten wurde. Beide Hälften wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten gefunden (im Spiel vergehen zwischen diesen beiden Funden mehrere Jahre), allerdings ist das Opfer in beiden Fällen angeblich erst seit wenigen Stunden tot. Mizuki wird in AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative nicht nur mit der KI Aiba zusammenarbeiten, die wir aus dem ersten AI: The Somnium Files kennen, sondern auch einen Partner an ihrer Seite haben. Ryuki ist ebenfalls mit einer KI verbunden (Tama) und zusammen versuchen diese vier Ermittler, den mysteriösen Mord aufzuklären.