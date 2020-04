Im Juni gibt es keine digitale Ersatz-E3-Pressekonferenz von Bethesda

Die diesjährige Ausgabe der Electronic Entertainment Expo (E3) wurde Anfang des Jahres aufgrund des Coronavirus abgesagt, allerdings haben sich kurz danach viele Präsentatoren dazu entschieden, auf ein digitales Event umzustellen. Bethesda hat uns beispielsweise bereits mit ein paar spannenden Ankündigungen zurückgelassen, die nun offenbar ausbleiben, da der Entwickler diese Planung derzeit nicht abschließen kann.

Firmenpräsident Pete Hines hat heute angekündigt, dass Bethesda im Juni kein digitales Event veranstalten werde. Als Grund dafür gab der Unternehmenschef anhaltende gesundheitliche Herausforderungen an, denen sich sein Team aktuell stellt. Hines gab weiterhin an, dass Bethesda trotzdem "viele aufregende Dinge zu erzählen" habe und wir in den kommenden Monaten weitere Informationen dazu erhalten werden.