Im Juli bekommt Smite vier Charakter-Skins und ein Karten-Update zum Thema Stranger Things

Das eigentliche Summer Game Fest ist bereits vorbei, doch die E3-Feierlichkeiten (in die sich Geoff Keighley einreiht) haben gerade erst begonnen. Hi-Rez Studios haben auf der Präsentation vier Skins und ein alternatives Karten-Layout angekündigt, die zusammen am 13. Juni in das Third-Person-MOBA Smite gelangen sollen. Das Thema ist Stranger Things, denn die Netflix-Serie macht gerade mit ähnlichen Crossovern auch in anderen Spielen Werbung für die eigene Marke.

Ihr werdet aufgrund dieser Aktion in der Lage sein, Bakasura in einen Demogorgon zu verwandeln. Scylla wird zu Elf, Apollo könnt ihr als Chief Hopper verkleiden und Sylvanus wird zum Mind Flayer. Die beiden menschlichen Skins erhalten alternative Darstellungsoptionen, die an die dritte Staffel der Show erinnern. Diese Anpassungsobjekte sind aller Wahrscheinlichkeit nach kostenpflichtig, wohingegen ein visuelles Rework der Karte "Upside Down Arena" kostenlos für alle Spieler verfügbar werden dürfte. Preise und Einzelheiten kennen wir nicht.