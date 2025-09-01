Im Januar ist ein Konzert zum 30-jährigen Jubiläum Chrono Trigger in Japan geplant

HQ

Square Enix hat angekündigt, Anfang 2026 ein großes Chrono Trigger -Konzert in Japan zu veranstalten. Ziel der Veranstaltung ist es, das große 30-jährige Jubiläum des JRPGs zu feiern, wobei die Live-Show die Musik eines kompletten Orchesters mit berühmten Szenen aus dem Spiel kombiniert.

Wie in der Ankündigung für die Show angegeben, wurde uns Folgendes mitgeteilt:

"Chrono Trigger feiert sein 30-jähriges Bestehen. Dieses beliebte Abenteuer, das die Zeit überdauert, wird mit den großartigen Melodien eines vollen Orchesters und berühmten Szenen aus dem Spiel wieder zum Leben erweckt. Erleben Sie die Emotionen von damals, verwoben durch die Musik und die Bilder am Konzertort."

Die Show wird im Tokyo International Forum Hall A aufgeführt und ist für den 17. und 18. Januar geplant, wobei letzteres Datum sogar zwei Shows am selben Tag umfasst.

Werbung:

Es wird vom Tokyo Philharmonic Orchestra aufgeführt und von Nicholas Bach dirigiert. Tickets für die Show werden im Square Enix E-Store verkauft, wobei die besten Plätze für 11.000 Yen und die anderen Plätze für 8.800 Yen registriert sind.

Wie planen Sie, 30 Jahre Chrono Trigger zu feiern?

Werbung: