Für 2026 gibt es genug PlayStation-5-Konsolen, aber deren Preis ist eine andere Frage

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Sony-CEO Hiroki Totoki hat den Investoren in einem aktuellen Ergebnisaufruf mitgeteilt, dass die Preise für PlayStation-Konsolen angepasst werden könnten, falls die Hardwarefertigungskosten steigen. Glücklicherweise gibt es genug Konsolenangebot, um die Nachfrage für den Rest des Jahres 2026 zu decken, wie Tweak Town berichtet.

"Natürlich würden steigende Speicherpreise die Kosten für den BOM erhöhen, also würden die Herstellungskosten steigen. Wenn das dazu führt, dass die Kosten auf die Preise umgeschlagen werden, hätte das große Auswirkungen auf die Preise für Spielkonsolen. --- für das Kalenderjahr 2026 ist das notwendige Volumen gesichert, und wir haben uns bis zu einem gewissen Grad auf den Preis selbst geeinigt."

Sony erwartet, im Geschäftsjahr 2026 weniger PS5s zu verkaufen als im Geschäftsjahr 2025. Die Rentabilität bleibt für den Geschäftsjahr 2026 erhalten, der natürlich im März 2027 endet.

"Wir planen, unsere PS5-Hardwareverkäufe im Geschäftsjahr 2026 auf dem Speichervolumen zu basieren, das wir zu vernünftigen Preisen beschaffen können, und erwarten, dass die Rentabilität der Hardware im Wesentlichen gleich wie im Geschäftsjahr 25 sein wird."

Totoki machte deutlich, dass es noch keinen Preis für die PlayStation 6 gibt, da das Unternehmen genau beobachtet, wie die Branche auf anhaltende RAM-Engpässe reagiert.