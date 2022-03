Im Herbst wird das stilisierte PS3-Beat-'em-Up Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle neu aufgelegt

Fans von Hirohiko Arakis Anime-Serie Jojo's Bizarre Adventure werden im Herbst die Gelegenheit erhalten, das PS3-Kampfspiel Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle in neuem Glanz erstrahlen zu sehen. Bandai Namco möchte eine aktualisierte Version dieses Games mit 50 spielbaren Charakteren aus dem Universum von Jojo und verschiedenen Spielmodi (All Star Battle, Arcade, Online, Versus, einen Übungsmodus und eine Galerie) auf allen aktuellen Plattformen veröffentlichen.

Cyberconnect2s Kampfspiel aus dem Jahr 2014 wird für diese Neuveröffentlichung auch spielmechanisch überarbeitet. Das Kampftempo soll wohl etwas angezogen worden sein und es gibt neue Befehle, darunter einen Sprung-Dash. Zur verbesserten Lesbarkeit des Spiels ist neuerdings auch ein kleiner Animationsstopp eingebaut worden, der nach jedem Treffer auftritt. Bandai Namco hebt auf ihrer Webseite hervor, dass die aktuellen Synchronsprecher ihre jeweiligen Rollen vertonen werden, sobald Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R im Herbst auf PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheint.