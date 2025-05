"Im Hamsterrad laufen und nie irgendwo hinkommen": Casper Ruuds Worte über die psychische Gesundheit vor seinem Sieg in Madrid

HQ

Casper Ruud, der Sieger der Madrid Open, verriet nur zwei Tage vor dem Finale, dass er mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Er beschrieb es als "in diesem Hamsterrad zu rennen und nie irgendwohin zu kommen".

Es ist ein seltener Schritt, dass Profisportler offen über ihre psychische Gesundheit sprechen, und es sendet eine gute Botschaft an jeden, der sich so fühlt wie er. "Ich habe mir Hilfe geholt und ehrlich gesagt, was wirklich für mich funktioniert hat. Ich bin glücklich, mehr Freude zu spüren, an einem besseren Ort, jeden Tag mit einem Lächeln im Gesicht aufzuwachen. Es war eines der klügsten Dinge, die ich je gemacht habe."

Der 26-jährige Norweger ist nicht nur einer der talentiertesten Tennisspieler auf Sand, sondern auch einer der stilvollsten und höflichsten Tennisspieler der Elite. Er wusste genau, wie wichtig es ist, Unterstützung zu haben, und dass Tennis sowohl ein mentales als auch ein körperliches Spiel ist, und schickte letzte Woche eine herzliche Botschaft an Iga Swiatek, als er während seiner Niederlage gegen Coco Gauff unkontrolliert weinte: "Wie Millionen anderer Menschen liebe ich es, dir beim Spielen zuzusehen. Nicht dein heutiger Tag, aber du inspirierst so viele und du wirst stärker denn je zurückkommen!"

Ruud wird heute sicherlich mit einem breiten Lächeln aufgewacht sein, nachdem er den größten Titel seiner Karriere, seinen ersten Masters-1.000-Titel, gewonnen und in die Top 10 (Nummer 7) eingestiegen ist. Sein Rivale Jack Draper erreichte als Nummer 5 der Weltrangliste ebenfalls ein Karrierehoch.