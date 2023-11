Im Gespräch über das Nordic-Update mit Flight Simulator-Chef Jörg Neumann

HQ

Vor dem großen Nordic-Update (Microsoft Flight Simulator World Update 15: Nordics & Greenland) habe ich ein Video-Meeting mit Flight Simulator-Gigant Jörg Neumann gebucht, der mehr als glücklich war, über eine Reihe von Details zu sprechen, die wir erwarten können. Sehen Sie sich das Interview unten in voller Länge an:

Ich möchte zuerst die Gelegenheit nutzen, um Ihnen für ein brillantes Spiel zu danken und nur anzumerken, dass ich mich nie besonders für Flüge oder Flugzeuge interessiert habe, sondern den Flight Simulator 2020 als eine Art Meditation verwendet habe, wenn ich mich einfach von all dem Lärm und Stress trenne und mich einfach dort oben entspanne, zwischen den Wolken. Und kein anderes modernes Spiel kann mir das bieten.

Vielen Dank! Schön zu hören und vielen Dank für Ihre Zeit. Was du uns sagst, ist etwas, das wir immer wieder von Millionen unserer zurückkehrenden Spieler hören, und darauf sind wir natürlich stolz. Denn natürlich wussten wir irgendwo vor der Veröffentlichung von Microsoft Flight Simulator 2020, dass die Hardcore-Gamer, die das Fliegen und Flugzeuge lieben, Zeit in der von uns geschaffenen Erfahrung verbringen würden, aber wir wussten nicht im gleichen Atemzug, wie es für all die "Flugtouristen" sein würde, die nachweislich regelmäßig zurückkommen. Zum Entspannen und Abschalten von der Außenwelt – wie du sagst. Wir haben kürzlich intern darüber gesprochen und mit Zahlen, die auf neun Millionen Spieler hindeuten, schätzen wir, dass wir viermal mehr angezogen haben, als wir ursprünglich berechnet und gehofft hatten.

Mit diesem neuen nordischen Update verstehe ich, dass Sie viel Zeit damit verbracht haben, die schwedischen Städte Visby, Malmö, Göteborg und Linköping zu verbessern. Kannst du uns ein wenig über deine Beweggründe bei der Auswahl der Städte erzählen?

Hier gibt es verschiedene Parameter, und ein großer Teil des Prozesses bei der Auswahl der Städte, die aufgewertet werden sollen, dreht sich um die Zugänglichkeit und den Zustand. Wir nutzen externe Firmen, die diese Orte für uns überfliegen und fotografieren, und es gibt viele Details und Bedingungen in Bezug auf Wetter und Sonnenlicht, Jahreszeit und Zugänglichkeit. Natürlich haben wir auch ein offenes Ohr für die Wünsche der Spieler.

Stockholm, unsere Hauptstadt, fehlt in dieser Liste... Warum ist das so?

Wir wissen, dass viele Spieler darüber enttäuscht sind, und glauben Sie mir, wenn ich sage, dass wir genauso enttäuscht sind, aber das liegt nur daran, dass die schwedische Regierung sich viel Zeit gelassen hat, um die Luftbilder zu genehmigen, und zunächst verlangt hat, dass wir bestimmte Gebiete löschen. Inzwischen ist jedoch alles geklärt und Stockholm wird in wenigen Wochen als separates Update veröffentlicht. Ein wenig verzögert, aber es wird noch vor Ende des Jahres passieren. Schweden war im Allgemeinen eine Herausforderung im Vergleich zu vielen anderen Ländern, aber gleichzeitig eines der Länder, die zuvor im gesamten Spiel am schlechtesten aussahen, und dies war daher eine Priorität für uns, um uns zu verbessern. Ursprünglich wollte die schwedische Hauptkartografie 25 Millionen SEK (ca. 1,8 Millionen GBP) als Zahlung, damit wir die eigenen Karten des Landes verwenden konnten, was wir natürlich weder bereit noch bereit waren zu zahlen, aber dann schritt die EU ein und änderte ein spezielles Gesetz, das uns auf breiter Front und damit nicht nur in Schweden half. Du lebst in einem herausfordernden Land, haha. Es ist nicht einfach, alle Höhenunterschiede, Berge und Fjells gut aussehen zu lassen, aber wir arbeiten daran. Für den Flight Simulator 2024 haben wir auch eine Menge wirklich cooler topografischer Verbesserungen, die wir in Kürze vorstellen werden. Dieses Spiel ist grafisch ein sehr großer Schritt nach vorne. Viele werden schockiert sein, denke ich.

Erzählen Sie uns mehr!

Haha, das sollte ich nicht... Im Moment jedenfalls nicht. Die Idee ist, dass wir ein wenig darauf warten, aber sagen wir einfach, ich habe kürzlich Forza Horizon 5 gespielt und war beeindruckt, wie unglaublich schön es ist, selbst wenn man das Auto anhält und Details auf dem Boden studiert. Wir wollen das Spiel 2024 so schön und detailliert gestalten, mit einer anderen Art von Details und fotorealistischer Genauigkeit in Bezug auf Topografie und andere Dinge. Ich bin neulich im Flight Simulator 2024 über ein Waldgebiet geflogen und habe mich dafür entschieden, an einem Ort zu landen, an dem ich zum Beispiel Tausende von Felsen unter Wasser in einem Bach detaillieren konnte.