Im Gespräch mit einem Branchenveteranen über die aktuelle Entlassungskrise: "Wir sind noch nicht über den Berg"

2023 war ein erstaunliches Jahr für Spiele mit der Veröffentlichung vieler hochkarätiger Titel wie Alan Wake 2, Baldur's Gate III, Hogwarts Legacy, Starfield und Marvel's Spider-Man 2. Doch hinter den Kulissen braute sich Ärger zusammen, als Studios weltweit begannen, Mitarbeiter zu entlassen. Leider hat dieses Jahr keine Erleichterung gebracht, und der besorgniserregende Trend hat sich nur noch verstärkt, da selbst Konsolenhersteller wie Sony und Microsoft mehrere ihrer Studios geschlossen haben.

Im Jahr 2023 wurden mehrere große Titel wie Hogwarts Legacy, Starfield und Spider-Man 2 veröffentlicht. Doch Entlassungen und Studioschließungen verdarben die Party.

Aber vielleicht ändern sich die Zeiten endlich zum Besseren? Anfang des Sommers trafen wir uns mit Ian McGregor, Chief Marketing Officer von Green Man Gaming, auf der schwedischen Spielekonferenz Nordic Game 2024. Neben seinem aktuellen Job bei dem Einzelhändler für digitale Spiele hat McGregor zuvor für Unternehmen wie Activision und EA gearbeitet und kennt die Branche daher in- und auswendig, vor allem, wenn es um die geschäftliche Seite der Dinge geht. Und obwohl er sicherlich über das aktuelle Umfeld besorgt war, sagte er uns auch, dass sich das Blatt bald wenden könnte und bessere Zeiten für die Branche beschert werden.

"Tausende sind betroffen, was schrecklich ist." McGregor erzählte uns von den Entlassungen in der Branche. "Aber ich denke, das erste, was man sagen muss, ist, dass alle Branchen in Kreisläufen arbeiten, nicht nur Spiele. Und wir befinden uns eindeutig in einem Kreislauf des Abschwungs, in dem Unternehmen versuchen, Kosten zu senken, die Mitarbeiterzahl zu reduzieren und ihr Risiko zu reduzieren. Es dreht sich alles um das Bilanzrisiko, und die Unternehmen versuchen, das Risiko zu reduzieren."

"Wenn man bedenkt, wie wir hierher gekommen sind, gibt es weltweit kein Land, das nicht betroffen ist. Der Zinssatz hat sich geändert, das Ausleihen von Geld ist jetzt teurer, und dort, wo die Menschen dieses Geld investieren wollten - im Silicon Valley - sind die Kosten für Menschen dramatisch gestiegen, und die Kosten für Technologie sind dramatisch gestiegen. Ich denke, all diese Dinge haben den perfekten Sturm geschaffen. Wenn Sie eine Investition getätigt haben, die auf der Aufnahme von Geld zu einem niedrigen Zinssatz basiert, und diese Investitionen haben sich nicht gut entwickelt oder nicht die Gewinnschwelle erreicht, dann entsteht ein perfekter Sturm, und leider sind es die Menschen, unsere Kollegen, die darunter leiden."

Das zu Microsoft gehörende Tango Gameworks und das Londoner Studio von Sony gehörten zu den Studios, die nicht nur von Entlassungen betroffen waren, sondern auch ganz geschlossen wurden.

Während die Veränderungen in der Gesamtwirtschaft auf der Produktions- und Investitionsseite zu Schwierigkeiten geführt haben, ist die gute Nachricht, dass die Nachfrage nach Spielen bei den Verbrauchern nach wie vor hoch ist. Der Videospielanalyst Newzoo geht davon aus, dass der Markt für Konsolen- und PC-Spiele um 2,6 % gewachsen ist und im vergangenen Jahr einen Umsatz von 93,5 Milliarden US-Dollar erreicht hat, der bis 2026 auf einen geschätzten Umsatz von 107,6 Milliarden US-Dollar steigen wird. Andere Quellen deuten auf einen ähnlichen Wachstumspfad hin. Natürlich gibt es in der Videospielindustrie Geld zu verdienen, aber es ist vielleicht nicht die gleiche Art von Spielen, die in Zukunft die meisten Einnahmen generieren werden.

"Der Konsum von Spielen ist nicht zurückgegangen, und wenn man ein Hersteller von großartigen Inhalten ist, werden sich diese großartigen Inhalte verkaufen. Spiele weltweit werden zunehmen. Milliarden und Abermilliarden Dollar werden erwirtschaftet, daher glaube ich nicht, dass wir einen finanziellen Niedergang erleben werden. Aber ich denke, dass viele der Studios, die von ihren Publishern enttäuscht oder entlassen wurden, sich nach anderen Märkten umsehen werden. Spielehersteller sind unglaublich kreativ und widerstandsfähig, und ich denke, was wir sehen werden, ist eine echte Welle von Independent-Titeln, die die Grenzen der Kreativität verschieben und den finanziellen Würgegriff der AAA-Titel unter Druck setzen werden. Und ich denke, das ist gut für die Branche", sagt McGregor.

Der Markt könnte sich in Zukunft weiter in Richtung kleinerer, kreativerer Spiele (wie Braid) verschieben, da die AAA-Entwicklung manchmal nicht nachhaltig erscheint.

Natürlich gibt es schon seit geraumer Zeit einen Aufstieg der Indie-Spiele und scheint sich nur noch zu verstärken, als im Laufe der Jahre immer mehr digitale Stores und Publisher entstanden sind - sowie neue Vertriebswege wie Bundles und Abonnementdienste. Green Man Gaming wurde 2010 als Einzelhändler für digitale Spiele gegründet. Heute haben sie mehr als 10.000 Spiele von über 2.500 Entwicklern auf Lager und haben sich auf den Vertrieb und sogar die Veröffentlichung ausgeweitet (seit 2015 wurden 36 Titel veröffentlicht). Dies verschafft dem Unternehmen wichtige Einblicke in den Markt, und es überrascht vielleicht nicht, dass McGregor glaubt, dass Drittanbieter eine wichtige Rolle bei der Förderung von Spielen spielen.

"Der ewige Kampf, egal ob man ein Publisher oder ein Entwickler ist, dreht sich um Entdeckungen. Und ich denke, wenn Entwickler all ihre Wetten darauf werfen, zum Beispiel nur auf Steam zu verkaufen, ist die Chance, entdeckt zu werden, geringer. Ich denke, der Vorteil von Drittanbietern besteht darin, dass sie den Verbrauchern Zugang zu mehr Spielen und den Marken Zugang zu mehr Verbrauchern verschaffen. Wenn man sich die 150 größten digitalen Einzelhändler ansieht, bringen sie ein Publikum von etwa 100 Millionen Menschen, und damit Ihr Spiel erfolgreich ist, müssen Sie Reichweite liefern und die Leute für die Spiele und die Dinge, die Sie machen, begeistern."

Ian McGregor von Green Man Gaming glaubt, dass bis 2025 bessere Zeiten kommen werden.

Ob kleinere Titel, AAA-Cashcows oder der ständig wachsende mobile Markt die treibende Kraft sein werden, der Videospielmarkt scheint bereit für eine Erholung zu sein, sobald der aktuelle Abschwung vorbei ist. Aber wie lange müssen wir darauf warten, dass dies geschieht? McGregor ist vorsichtig optimistisch.

"Ich glaube nicht, dass wir noch über den Berg sind. Ich denke, es wird noch ein halbes Jahr dauern und dann wird sich der Markt beruhigen. Und dann erwarte ich, dass wir eine Verlagerung der Investitionen aus den USA zurück in die europäischen Länder sehen werden, wo die Kosten für Talente manchmal niedriger sind."

Die Zeit wird zeigen, ob er Recht hat - wir hoffen natürlich, dass er Recht hat, und dass das Warten kurz sein wird.