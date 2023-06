Im ersten großen Patch von Diablo IV dreht sich alles um Balance-Anpassungen

HQ

Obwohl Diablo IV erst am 6. Juni startet, konnten Spieler auf der ganzen Welt Sanctuary dank der Early-Access-Phase, die als Teil der Ultimate Edition des Spiels gewährt wurde, bereits erkunden und Zeit darin verbringen. Da viele Spieler bereits in der Lage waren, einzutauchen, verfügt Blizzard nun über eine Menge zusätzlicher Daten und Informationen über das Spiel, und dies hat es dem kalifornischen Unternehmen ermöglicht, den ersten großen Patch für Diablo IV zu erstellen und zu veröffentlichen.

Dieser Patch, der am Wochenende erscheint, konzentriert sich ausschließlich auf Balance-Anpassungen und sieht vor, dass jede Klasse im Spiel leichte Änderungen an ihren Schadenszahlen, Statistiken, Fähigkeiten usw. erhält, um das Spiel auf der ganzen Linie so fair wie möglich zu gestalten.

Es wurden auch ein paar allgemeine Änderungen am Spiel vorgenommen, darunter die Spawn-Raten von Monstern, Glyphs und Rare Nodes, sowie ein paar Fehlerbehebungen.

Die neuesten Diablo IV Patchnotes könnt ihr hier nachlesen.