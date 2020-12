Im ersten Firmware-Update der Xbox Series erwarten uns einige Kleinigkeiten

You're watching Werben

Diese Woche ist auf der Xbox Series ein Firmware-Update erschienen, mit dem Microsoft die Nutzererfahrung im Detail verbessern möchte. Auf Xbox Wire bekommt ihr die komplette Liste aller neuen und überarbeiteten Bereiche, während wir uns auf die größeren Punkte konzentrieren wollen.

Neben sechs neuen, dynamischen Hintergründen wurden verschiedene Bereiche des Systems mit weiteren Hinweisen ausgestattet. Beim Abspielen eines abwärtskompatiblen, alten Spiels, zeigt euch das System zum Beispiel im Guide-Menü an, ob euer System derzeit Auto-HDR widergibt. In eurer Bibliothek lassen sich in Zukunft diejenigen Spiele leichter identifizieren, die tatsächlich für die Xbox Series optimiert wurden und nicht einfach nur via Abwärtskompatibilität laufen.

Zahlende Abonnenten des Xbox-Game-Passes dürfen jetzt bereits Spiele herunterladen, die noch gar nicht veröffentlicht sind. In einer neuen Registerkarte werden alle Titel gelistet, die in Kürze verfügbar sind und wenn ihr die zeitnah herunterladet, könnt ihr sie rechtzeitig zum Start wiedergeben, ohne zuerst den Download abwarten zu müssen. Die letzte Neuerung bezieht sich auf das Setup zur Einrichtung von Familienmitgliederkonten.