Im Dezember rennt ihr euch im VR-Shooter After The Fall warm

Vertigo Games möchte das VR-Spiel After The Fall am 9. Dezember auf Playstation 4 und PC (Steam und Oculus) veröffentlichen. Der Koop-Shooter wird plattformübergreifend spielbar sein, was bedeutet, dass Spieler auf beiden Systemen miteinander spielen dürfen.

In den Achtzigerjahren brach in After The Fall eine unerwartete Eiszeit über die Menschheit hinein. Die Überlebenden versuchten sich mithilfe zweifelhafter Experimente gegen die Kälte zu schützen, was natürlich kein gutes Ende genommen hat. Zwei Jahrzehnte später leben die letzten Menschen immer noch unter der Erde und ihnen ist nicht nur kalt, denn sie werden auch von wilden Kreaturen namens Snowbreed gejagt. Um zu überleben, werden mutige Abenteurer ausgebildet, die in den Ödlanden nach lebenswichtigen Vorräten suchen. Genau das ist unsere Aufgabe in After The Fall.