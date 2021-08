Im Containment-Event kämpfen Spieler von Rainbow Six: Siege um das Nest eines Alien-Parasiten

Ubisoft plant ein neues Event für die Spieler von Rainbow Six: Siege. Mit "Containment" gelangt in den nächsten drei Wochen ein neuer Spielmodus namens "Nestzerstörung" in den kompetitiven Online-Shooter. Darin treffen zwei sehr ungleiche Teams aufeinander:

Eine Mannschaft ist mit moderner Militärtechnologie ausgestattet und sie muss auf einer alternativen Version der Karte Konsulat ein Alien-Nest orten und zerstören, um die Runde zu gewinnen. Die Gegenseite steuert mutierte Operatoren, die übermenschlich schnell, allerdings lediglich mit Nahkampfangriffen ausgestattet ist. Dieses Team muss die anrückende Gefahr neutralisieren, um siegreich aus dem Match hervorzugehen. Wer alle Gegner besiegt, gewinnt ebenfalls.

Dieses Aufeinandertreffen wird thematisch im Rahmen von Rainbow Six: Extraction verpackt, damit die Spieler schon einmal angefüttert werden. Bis zum Ende des In-Game-Events am 24. August könnt ihr außerdem Geld und angesammelte Währungssysteme für Skins ausgeben.