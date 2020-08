Im Bus Simulator 21 düst ihr durch sonniges Seaside Valley

Heute wurde der neue Bus Simulator 21 vorgestellt. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Teils kehren Stillalive Studios und Astragon Entertainment zurück, um uns in die Rolle eines tüchtigen Bus-Liebhabers zu versetzen. Die Entwickler wollen mit ihrer Simulation nächstes Jahr auf PC und Konsolen den "größten und modernsten Fuhrpark der Seriengeschichte" produzieren und bieten dafür zwei große Schauplätze an. Aus Bus Simulator 18 wird die Karte Seaside Valley übernommen, die mit allen bisher veröffentlichten Kartenerweiterungen bestückt ist. Neu ist das Gebiet Angel Shores, das laut Astragon Entertainment an das sonnige Kalifornien rund um die Bucht von San Francisco erinnert. Neben der zweiten Karte dürft ihr euch auf E-Busse und Doppeldecker freuen.

Spielerisch dürfen sich die Spieler auf eine Kampagne mit Nebenaufgaben und Zufallsereignissen einstellen. Wie im Vorgänger werden wir ein eigenes Bus-Imperium aus dem Boden stampfen, was wir entweder alleine oder kooperativ im Mehrspielermodus mit Freunden und anderen Mitspielern angehen. Der Managementaspekt der Spielerfahrung soll laut den Entwicklern überarbeitet und ausgebaut worden sein, unter anderem ließe sich das wohl an der genaueren Planung detaillierter Verkehrsrouten erkennen. Wer darauf keine Lust hat, lässt das alles vom Computer erledigen und genießt die Tätigkeit des Busfahrers. Unten bekommt ihr die ersten Eindrücke von Bus Simulator 21.