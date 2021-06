Im August schaltet EA Mehrspielerfunktionen fünf alter Need-for-Speed-Titel ab

You're watching Werben

Irgendwann müssen alle Dinge ein Ende finden. Electronic Arts nimmt sich dieses Motto zu Herzen und entfernt mit sofortiger Wirkung die Möglichkeit, Need for Speed: Carbon, Need for Speed: Undercover, Need for Speed: Shift, Shift 2: Unleashed und Need for Speed: The Run aus digitalen Geschäften zu kaufen. Die Online-Server werden am 31. August heruntergefahren. Der Publisher erklärt auf Reddit, warum diese Entscheidung getroffen wurde:

"Die Entwicklerteams und das operative Personal haben im Laufe der Jahre viel Zeit und Leidenschaft in die Entwicklung, Erstellung, Veröffentlichung und Pflege der Spiele gesteckt und wir freuen uns, euch spielen zu sehen. Aber die Anzahl der Spieler hat einen Punkt erreicht, an dem es nicht mehr möglich ist, die Arbeit hinter den Kulissen fortzusetzen, die erforderlich ist, um Need for Speed: ​Carbon, Need for Speed: ​​Undercover, Need for Speed: ​​Shift, ​​Shift 2: Unleashed und Need for Speed: ​​The Run am Laufen zu halten.