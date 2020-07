Im August rettet Samurai Jack Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Diese Woche wurde der Termin für Samurai Jack: Battle Through Time bekannt, der Action-Plattformer erscheint am 21. August auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam & Epic Games Store). Außer dem Datum wurden nicht viel mehr Infos geteilt, aber es sieht so aus, als würden wir im Spiel einige erinnerungswürdige Schauplätze aus der Serie besuchen. Samurai Jack muss in seinem neuen Abenteuer Aku besiegen und dafür durch die Zeit reisen. Verbündete, wie The Scotsman, Scaramouche the Merciless und Sir Rothchild werden ihm dabei zur Seite stehen. Gameplay-technisch erwartet uns ein bunter Mix aus verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen, mit denen wir Feinden Saures geben. Klassische Videospielkost also.

