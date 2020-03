Im April mit dem Flugtaxi durch Cloudpunk

Der Cyberpunk-Stil liegt derzeit voll im Trend und wenn auch ihr davon nicht genug bekommt, werft vielleicht mal einen Blick auf das futuristische, neue Spiel Cloudpunk von ION Lands. Der Titel wird voraussichtlich am 23. April über Steam auf dem PC veröffentlicht werden. Die Versionen für PS4, Nintendo Switch und Xbox One sind bereits bestätigt worden, doch diese Ports landen erst zu einem späteren Zeitpunkt. In Cloudpunk verfolgen wir die Geschichte eines Kurierfahrers in einer weitläufigen Großstadt der Zukunft, während wir Rätsel lösen, Verschwörungen aufdecken und Fahrgäste von A nach B transportieren.

