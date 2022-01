Im 2,5D-Abenteuer One Last Breath lasst ihr Bäume Wurzeln schlagen

Auf dem Gamergy-Event haben wir vor ein paar Wochen einige Nachwuchsentwickler getroffen, die sich als Wissenschaftler verkleideten. Die Mitglieder von Moonatic Studios versuchten auf diese Weise, die Geschichte ihres Projekts zu verbildlichen und Schaulustige dazu zu ermutigen, sie auf ihr erstes Spiel anzusprechen.

„One Last Breath ist ein 2,5D-Abenteuer mit einigen Rätseln, bei dem ihr Gaia - eine Repräsentation der Natur - in einer Welt spielt, in der es kein Leben mehr gibt", verrät uns Projektleiter Eneko Zubiaurre. Um herauszufinden, was in diesem Universum passiert ist, "habt ihr die Macht, eure umgebende Natur zu beeinflussen, indem ihr Gras, Bäume und Wurzeln wachsen lasst. Ihr habt die Macht, bestimmte Elemente zu kontrollieren."

Das Spiel mag auf dem ersten Blick sehr grün wirken, doch den Entwicklern gehe es vielmehr darum, ein Gleichgewicht mit der menschlichen Schöpfung zu finden. One Last Breath sei „keine ethische Botschaft", beteuert Zubiaurre: "Wir glauben wirklich, dass Natur und Menschheit miteinander auskommen können."

Der Titel ist aktuell zu etwa 60 Prozent fertiggestellt und wird noch dieses Jahr erwartet. Es ist ein Studentenprojekt von fünf Freunden, die von Sonys "PS Talents"-Initiative entdeckt wurden. Nun sucht das Team nach einem Publisher, der beim Marketing, PR oder potenziellen Ports behilflich ist.