Illumination enthüllt den ersten Trailer für Not Alone

Illumination hat den neuen Trailer für seinen nächsten Film Not Alone veröffentlicht. Direkt nach Minions & Monsters und The Super Mario Galaxy Movie fügt das Studio, das uns Grusame Ich, Sing und eine ganze Reihe anderer großer Künstler hervorgebracht hat, nun drei neue Maskottchen in sein Repertoire auf, darunter drei Aliens, die aussehen, als wären sie ebenso sehr Spielzeug wie animierte Charaktere entworfen.

Sie stehen allerdings nicht wirklich im Mittelpunkt des Trailers. Stattdessen betrachten wir hauptsächlich das Leben von Joe und Fran, gespielt von Timothée Chalamet und Selena Gomez im ersten Animationsfilm der ersteren. Joe und Fran sind ziemlich unbeholfen und arbeiten in einem Forschungszentrum an der Entwicklung einer umweltfreundlichen Rakete. Wenn diese Rakete startet, stellen sie fest, dass etwas anderes von den Sternen kommt, um ihr entgegenzukommen.

Kurz vor dem Ende des Trailers werden wir dann von Dunk, Welly und Shirm begrüßt, drei Aliens, die auf der Erde gelandet sind, in der Hoffnung, einem außerirdischen Strafverfolgungsbeamten zu entkommen. Sie müssen sich mit Joe und Fran zusammentun, um nach Hause zurückzukehren, wenn Not Alone nächsten April in die Kinos kommt.