Illumination dementiert Gerüchte, dass es einen Zelda-Film dreht

Nach dem kolossalen Erfolg von The Super Mario Bros. Movie gab es viele Spekulationen darüber, welche Nintendo-Spieleserie als nächstes für die große Leinwand adaptiert werden würde. Erst letzte Woche soll sogar bestätigt worden sein, dass Illumination mit der Planung eines Animationsfilms begonnen hat, der auf The Legend of Zelda basiert. Etwas, das Studiochef Chris Meledandri nun in einem Interview mit The Wrap entschieden abschießt.

"Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich meine, ich kann verstehen, dass die Leute alles Mögliche vermuten, denn offensichtlich haben wir eine großartige Erfahrung mit der Zusammenarbeit gemacht."

"Zu meiner Beziehung zu Nintendo gehört jetzt, dass ich im Vorstand bin, also verstehe ich, wie die Leute diese Dinge vermuten können. Aber in Bezug auf die Einzelheiten war das nur etwas, von dem ich viele Berichte gehört habe. Hier geht es nur darum, was als nächstes zwischen Nintendo und Illumination kommt."

Der positive Aspekt seiner Aussage ist, dass sie bestätigt, dass Illumination und Nintendo jetzt eine klare und funktionierende Zusammenarbeit haben, was Gutes für die Zukunft verheißt.

Was glaubst du, wird der nächste Nintendo-Film von Illumination sein? Eine Fortsetzung von Super Mario Bros. oder etwas anderes?