Illumination-CEO bestätigt, dass The Secret Life of Pets 3 und Sing 3 in Arbeit sind

Da The Super Mario Bros. Movie und The Super Mario Galaxy Movie jeweils eine Milliarde an den Kinokassen einspielen, wäre es nicht allzu überraschend, wenn Illumination sich von einigen anderen Marken abwendet, um sich auf diesen neuen Erfolg zu konzentrieren. Die Minions werden für immer bestehen, aber vielleicht könnten Sing und The Secret Life of Pets in den Hintergrund treten.

Das ist laut Illumination-CEO Chris Meledandri jedoch nicht der Fall. Im Gespräch mit Collider bestätigte er, dass Threequels für beide Filme in Arbeit sind, da die Mitarbeiter bei Illumination diese Werke lieben. "Nun, das sind eindeutig zwei Filme, die nicht nur ich liebe, sondern auch die Filmemacher lieben. Das Studio liebt sie. Wir arbeiten an beiden. Beide, würde ich sagen, befinden sich in aktiver Entwicklung", sagte Meledandri.

"Es hat eine Weile gedauert, bis wir zu Pets zurückgekehrt sind und auf eine Idee gewartet haben, von der wir dachten, dass sie wirklich ihren Platz verdient, anstatt einfach nur einen weiteren Pets-Film zu machen. Ich glaube, wir haben einen Weg in eine Secret Life of Pets-Geschichte gefunden, die ich auf jeden Fall liebe. Wir arbeiten mit Chris Renaud zusammen, der nicht nur Co-Regisseur von Ich – Grusame – zusammen mit Pierre Coffin war, sondern auch der ursprüngliche Regisseur von Haustiere. Also sind wir gut unterwegs und arbeiten hart an einer Idee, von der ich hoffe, dass wir sie bald umsetzen werden", fuhr Meledandri fort. Bezüglich Sing 3 sagte er, dass sie mit Garth Jennings, dem Autor und Regisseur der ersten beiden Filme, erneut zusammenarbeiten, um einen dritten Film zu schaffen, der die Fans erfreuen wird.

Derzeit gibt es keine größeren Ankündigungen, aber Meledandri hat gesagt, dass Illumination bis 2031 Pläne hat, sodass wahrscheinlich ein drittes Sing und ein drittes Secret Life of Pets Teil dieser langfristigen Strategie sein werden.