Illfonic spricht darüber, dass sie ein Ghostbusters-Spiel erarbeiten

Die Entwickler des Mehrspieler-Versteckspiels Friday the 13th: The Game haben sich lange mit dem Schöpfer des Franchise um die Verwendung der Markenrechte gestritten, weshalb sich das Entwicklerteam letztlich anderen Projekten zuwandte. In der Zwischenzeit haben sie Predator: Hunting Grounds produziert und laut dem Illfonic-Mitbegründer hat ihr nächstes Spiel mit Ghostbusters zu tun.

Der Entwickler Raphael Saadiq teilte das vor ein paar Tagen im Podcast Questlove Supreme mit, doch er ging anschließend nicht genauer darauf ein. Im November erscheint ein neuer Kinofilm basierend auf der Marke - Ghostbusters: Legacy, aber ob das etwas mit Illfonic zu tun hat, wagen wir zu bezweifeln. Einen thematischen Online-Rahmen können die Entwickler aus Colorado sicher um eine wilde Geisterjagd packen, deshalb sind wir gespannt auf die Ankündigung.

Quelle: Resetera.