Illfonic schickt euch zur Beta von Predator: Hunting Grounds ins Bootcamp

Sony und Illfonic erinnern uns noch einmal daran, dass ihr am kommenden Wochenende Predator: Hunting Grounds in einem Multiplayer-Test ausprobieren könnt. PS-Plus-Abonnenten dürfen das Game auf der PS4 spielen, PC-Spieler benötigen zur Teilnahme keine solche Berechtigung. Wir werden alle auf der Karte Overgrowth spielen, das ist ein dichter Dschungel im Stile des ersten Films. Drei der vier Soldatenklassen sind verfügbar, nämlich Assault, Scout und Support. Wer als Predator das gegnerische Team aufmöbelt hat vorerst nur Zugriff auf eine der drei finalen Klassen - den Hunter, den ausgeglichensten Spielstil. Beide Fraktionen werden unten auch noch einmal in zwei kurzen Videos präsentiert. Die Multiplayer-Beta findet zwischen dem 27. und dem 29. März statt.

