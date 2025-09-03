Illfonic erklärt, warum sein Spiel Halloween auf dem Originalfilm von 1978 basiert

HQ

Die Kategorie des asymmetrischen Horrors hat sich zu einem sehr beliebten Segment in Spielen entwickelt. Während Dead by Daylight immer noch der Gigant ist, haben wir unzählige andere Beispiele gesehen, darunter The Texas Chain Saw Massacre, Evil Dead, Ghostbusters, Killer Klowns from Outer Space, Friday The 13th und so weiter. Viele dieser Spiele werden sogar von EntwicklernIllfonic entwickelt, die sich bald einem weiteren epischen Horror-Franchise zuwenden werden.

Halloween erhält die asymmetrische Horrorbehandlung, und Michael Myers wird bald versuchen, in einer digitalen Version der Stadt Haddonfield Chaos und Chaos zu stiften. Das Spiel wird nächstes Jahr erscheinen (wir lassen euch das Veröffentlichungsfenster erraten...), aber als Teil der Gamescom hatten wir die Gelegenheit, uns mit Jared Gerritzen, dem Chief Creative Officer von Illfonic, zusammenzusetzen und mehr über das Spiel zu erfahren.

Während des Interviews haben wir Gerritzen gefragt, warum sie sich dafür entschieden haben, das Spiel auf dem Originalfilm von 1978 zu basieren. Er erzählte uns folgendes:

"Ich meine, es ist das Beste. Ich meine, hier hat alles angefangen. Und so wie wir es sehen, ist der 78er-Film im Grunde der Beginn der ganzen Welt. Weißt du, hier wächst alles heraus.

Und das war die große Entscheidung.

"Aber es hat auch wirklich Spaß gemacht, weil es eine Art historisches Stück ist. Es sind die 70er Jahre. Wir haben wirklich viel darüber recherchiert, wie schrecklich Teppiche aussahen und über all die Holzvertäfelungen, die unsere Eltern aus irgendeinem Grund hatten. Und einfach alles daran gibt diese Atmosphäre, zieht aber auch die Technologie zurück. Ich meine, Telefone hatten Kabel. Du hattest kein Handy. Als hättest du nicht die ganze Zeit eine Taschenlampe dabei.

"Und es ist eine wirklich lustige Art der Studie über die, wissen Sie, es scheint noch nicht so lange her zu sein. Aber wenn wir tiefer und tiefer vorgedrungen sind, ist es so, als gäbe es so viele Möglichkeiten, wie dieser Typ so viele schreckliche Dinge tun konnte und nie, weißt du, gefunden wurde. Es ist wirklich beängstigend, ehrlich gesagt. Ich bin froh, dass wir in dieser Zeit leben, wissen Sie."

Ansonsten haben wir uns auch erkundigt, wie Illfonic seine Formel anpassen musste, um Michael Myers' charakteristischen Fähigkeiten gerecht zu werden.

Gerritzen erklärte: "Ja, ich meine, Michael hat diese großartige Fähigkeit, aus dem Nichts aufzutauchen, und zwar im schlimmsten Moment. Und das ist das Wichtigste, was wir mit diesem Spiel im Mehrspielermodus machen werden, ist, diese Art von Dunkelheit und Form zu zeigen, die aus dem Nichts kommen und dich die ganze Zeit verfolgen kann. Und wirklich, das Ziel ist es, dass wir zu diesem echten Horror-Slasher-Vibe zurückkehren. Wir haben an vielen anderen Spielstilen gearbeitet. Und ich denke, jetzt ist es an der Zeit, zu dem zurückzukehren, was uns wirklich auf die Landkarte gebracht hat, nämlich Slasher-Horror."

Schaut euch das vollständige Interview unten an, um zu sehen, wie Illfonic mit diesem kommenden Spiel der epischen Halloween -Franchise huldigt.