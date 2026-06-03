Ill gezeigt mit einem absolut grausamen Trailer, der ein Startfenster für 2027 enthüllt

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Ill befindet sich seit mindestens fünf Jahren in Entwicklung, aber nach einigen Auftritten vor vier Jahren verschwand es vom Radar. Letztes Jahr tauchte es jedoch wieder auf, aber nach einer Präsentation auf der nicht-E3 (Summer Game Fest) wurde es wieder ruhig und viele verloren die Hoffnung.

Dennoch wurde es während Sonys Stream erneut gezeigt, mit einem neuen Trailer, der zeigt, dass das Team es ernst meint, wenn es sagt, Ill werde körperlich schmerzhaft zu spielen sein. Es sieht brutal und furchteinflößend aus auf eine Weise, die kein Spiel seit der Veröffentlichung von Condemned: Criminal Origins für die Xbox 360 im Jahr 2005 ganz erreicht hat.

Wir haben allerdings kein Veröffentlichungsdatum bekommen, sondern nur ein Erscheinungsjahr, da die Horror-Veteranen von Team Clout (gegründet von Leuten, die an Filmklassikern gearbeitet und an Longlegs, V/H/S, Beyond, Azrael und It: Welcome to Derry beteiligt waren) ankündigten, dass es 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheint. Und wir versprechen dir, dass du es nicht verpassen willst.