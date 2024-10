Ilia Topuria verteidigt UFC-Champion-Titel und KOs Holloway zum ersten Mal

HQ

Ilia Topuria (16-0) verteidigte am vergangenen Wochenende seinen Titel als UFC Featherwheight Champion, nachdem er Max Holloway besiegt hatte. In der Etihad Arena besiegte Topuria Holloway in der dritten Runde, was für die erste K.o.-Niederlage in Holloways Karriere sorgte.

Max Holloway (26-8) hielt den Weltmeistertitel von 2017 und 2019, aber derzeit ist es Ilia Topuria, der den Titel seit Februar 2024 hält, nachdem er ihn von Alexander Volkanovski übernommen hat. Nach seinem Sieg in Abu Dhabi, der ihm Lob von der gesamten UFC-Welt einbrachte, ist es jetzt an der Zeit, dass Topuria die Oberhand gewinnt.

"El Matador", wie der 27-jährige georgisch-spanische Kämpfer genannt wird, verteidigte zum ersten Mal seinen Meistertitel. Obwohl er als Favorit in den Kampf ging, hatte niemand erwartet, wie leicht Topuria den 32-jährigen Holloway durch Beintritte ausknocken würde, bevor er in der dritten Runde einen verheerenden Schlag erlitt.

"Er war ein großartiges Vorbild für die ganze Generation", sagte Topuria. "Ich hoffe, dass ich ein kleines Vorbild sein werde, das er für mich für die neue Generation war."

Topuria fügt einen 16. Sieg hinzu und bleibt damit ungeschlagen. Er ist jetzt das neue öffentliche Gesicht der UFC und trägt dazu bei, die UFC sowohl in seinem Geburtsland Georgien als auch in seinem Heimatland Spanien populär zu machen.