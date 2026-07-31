Ilia Topuria tritt nach seiner vernichtenden Niederlage im Weißen Haus wieder öffentlich und ohne Verletzungen auf

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Die spanisch-georgische MMA-Kämpferin Ilia Topuria erlitt am 14. Juni beim UFC-Event im Weißen Haus eine vernichtende Niederlage, als sie von Justin Gaethje besiegt wurde und die Arena blutig zurückließ. Später stellte sich heraus, dass er zwei Orbitalfrakturen, eine gebrochene Nase und zahlreiche Prellungen erlitten hatte und eine Mindestruhe von 60 Tagen sowie eine vorläufige medizinische Suspendierung von 180 Tagen erhalten hatte.

Seitdem trug Topuria bei jedem öffentlichen Auftritt, einschließlich Fotos im Urlaub mit Ferran Torres, dicke Sonnenbrillen, um die körperlichen Schäden in seinen Augen zu verbergen. Doch bei seinem letzten Auftritt, auf dem Instagram von Luis Bless (seinem Friseur), erscheint Topuria zum ersten Mal ohne Sonnenbrille, und er scheint vollständig genesen zu sein, zumindest ohne Spuren seiner körperlichen Verletzungen an Auge und Gesicht.

Topurias Niederlage bei der UFC-Veranstaltung zur Feier des 250-jährigen Jubiläums der Vereinigten Staaten und Donald Trumps Geburtstag war die erste Niederlage in der Karriere von 'el Matador', und er verlor den Leichtgewichtstitel. Es sieht nicht so aus, als würde Topuria ihn bald zurückgewinnen, da Gaethje gesagt hat, er habe kein Interesse daran, ihm "das Vergnügen einer Rache" zu geben, und die meisten MMA-Fans erwarten, dass Topurias nächster Kampf gegen einen seiner größten Kritiker, Paddy Pimblett, stattfinden wird.

Vielleicht bekommt Topuria die medizinische Freigabe früher als erwartet?