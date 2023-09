Ikonische Starfield-Stadt, originalgetreu mit Lego nachgebildet

HQ

Die Lego-Community enttäuscht selten und ist dafür bekannt, regelmäßig wirklich coole Sachen zu liefern. Schauen Sie sich nur an, was Taris120_Builds auf X geliefert hat. Er hat eine 6.000-teilige Version der Großstadt Starfield New Atlantis geschaffen. Und er hat keine Details übersprungen, sondern die Landezone, das MAST-Hauptquartier (und andere wichtige Gebäude) und vieles mehr hinzugefügt.

Schauen Sie sich unten seinen beeindruckenden Build an und beten Sie, dass Bethesda und Lego dieses brillante Werk bemerken und es als offizielles Set veröffentlichen.