IKEA will dich dafür bezahlen, dass du Roblox spielst

HQ

Wir machen keine Witze, IKEA eröffnet ein offizielles Geschäft in Roblox und ist derzeit dabei, Personen für die Arbeit in diesem Geschäft einzustellen, eine Rolle, von der die Leute tatsächlich dafür bezahlt werden, das Meta-Spiel zu spielen und den virtuellen Laden zu verwalten und im Auge zu behalten.

Dies alles geschieht über The Co-Worker Game, ein virtuelles Universum, das am 24. Juni in Roblox debütiert. Laut der Ankündigung und Pressemitteilung gibt dies "den Spielern die Möglichkeit, IKEAS einzigartigen Ansatz für Karrieren zu erleben, bei denen nicht-lineare Karrierewege die Norm sind und Quereinstiege zwischen Abteilungen an der Tagesordnung sind".

Bewerbungen für die Stelle sind ab sofort offiziell möglich und enden am 16. Juni. Es werden 10 Stellen angeboten, und uns wird gesagt, dass "Bewerber in der Lage sein werden, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, Kunden zu helfen und befördert zu werden, um Abteilungen zu wechseln, genau wie in der realen Welt".

Um die Stelle zu erhalten, müssen die Bewerber ein virtuelles Vorstellungsgespräch bestehen, das zwischen dem 14. und 18. Juni stattfindet. Es ist unklar, wie hoch der Gehaltssatz für diese virtuelle IKEA-Rolle sein wird.

Werbung: