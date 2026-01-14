IKEA hat vielleicht den schönsten günstigen Bluetooth-Lautsprecher hergestellt, den du je gesehen hast

HQ

Während der Standard-SolSkydd in Grau erhältlich ist, ist er auch in einem erstaunlichen neuen Muster erhältlich, das ihn zu einem Kunstwerk macht.

Er ist in drei Größen erhältlich: 19 cm, 29 cm und 45 cm, wobei das mittlere Modell tragbar ist.

Obwohl die Preise anfangs recht günstig sind, knapp über 50 €, bieten sie vollständige Spotify-Unterstützung an, und sowohl eine Wandhalterung als auch ein Stativ sind enthalten.

Eine Sache, die man beachten sollte, ist, dass IKEA sich entschieden hat, den Lautstärkepegel für alle drei Modelle zu begrenzen: maximal 82 dB für die beiden kleineren Versionen und 89 dB für die größte.

Derzeit ist es standardmäßig in Grau erhältlich, bietet aber auch eine großartige Kombination aus Orange/Braun oder eine grüne Version mit einem anderen Muster im Vintage-Design.

