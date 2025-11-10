IKEA bringt 21 neue Smart-Home-Produkte auf den Markt, jedes mit Matter-Unterstützung

HQ

IKEA steigt weiter in die Welt der smarten Haushaltsgeräte ein. Jetzt hat das Einrichtungsunternehmen eine neue Kollektion von Artikeln vorgestellt, die eine Vielzahl von Arten und Optionen abdecken und es Ihnen ermöglichen sollen, Ihr Zuhause besser zu kontrollieren.

Jedes der Geräte soll Matter -kompatibel sein, was bedeutet, dass sie mit Smart-Home-Software von großen Unternehmen funktionieren sollten. Was die angebotenen Produkte betrifft, so können wir vier Optionen von dekorativen Glühbirnen erwarten, die dann in 12 genauere Optionen unterteilt werden. Hinzu kommen fünf intelligente Sensoren, die bei der Überwachung von Bewegung, Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und Wasserleck helfen können, bevor schließlich vier weitere Fernbedienungen und Stecker hinzukommen, mit denen Sie gewöhnliche, nicht intelligente Lampen und Gegenstände einfacher steuern können.

Dies ist nur die erste Phase des Smart-Home-Sortiments von IKEA, und uns wird gesagt, dass wir mit der Zeit immer mehr Produkte erwarten können, die Artikel enthalten, die "einfacher zu bedienen und erschwinglicher als bestehende" sind. Die genaue Preisgestaltung und das Markteinführungsdatum für jedes Produkt hängen vom jeweiligen Markt ab.