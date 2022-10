IKEA bittet Horror-Entwickler, sein Spiel zu ändern

HQ

In einem etwas unerwarteten Schritt wurde IKEA erneut in die Spielebranche gezogen. Früher machte der Möbelriese Schlagzeilen mit seinen urkomisch benannten Spielboxen im Kaufhaus, jetzt dreht sich alles um das Horrorspiel The Store is Closed, ein von Jacob Shaw entwickeltes Indie-Budget-Koop-Überlebensspiel. Das Spiel befindet sich derzeit in seiner letzten Kickstarter-Woche und hat knapp 50.000 US-Dollar gesammelt. Wir werden jedoch sehen, wie sich das entwickelt.

Shaw beschreibt das Spiel als "in einem unendlichen Möbelgeschäft angesiedelt", und während er behauptet, es sei völlig nicht spezifiziert, behaupten Ingvar Kamprads Anwälte etwas anderes. Shaw wurde eine sogenannte Unterlassungsverfügung zugestellt, die besagt, dass er das Spiel ändern und innerhalb von zehn Tagen alles entfernen muss, was mit IKEA-Einrichtungshäusern in Verbindung gebracht werden könnte.

Die Anwälte sagen, dass eine Markenverletzung vorausgeht und verweisen auf eine Reihe von Beispielen:

Dein Spiel verwendet ein blau-gelbes Schild mit einem skandinavischen Namen auf dem Laden, ein blaues kastenartiges Gebäude, gelbe vertikale Stielhemden, die mit denen des IKEA Personals identisch sind, einen grauen Pfad auf dem Boden, Möbel, die wie IKEA Möbel aussehen, und Produktschilder, die wie IKEA Beschilderungen aussehen. All dies deutet sofort darauf hin, dass das Spiel in einem IKEA-Einrichtungshaus stattfindet.

Obwohl Shaw nicht von seiner Position abrückt, dass der Firmenname - STYR - nicht IKEA ähnelt, haben mehrere Journalisten und Spieler die Verbindung zu dem Möbelriesen gezogen. Sie können sich die Bilder unten selbst ansehen.

