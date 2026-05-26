Ikarugas geistiger Nachfolger ist tot

Entgegen der landläufigen Meinung war Ikaruga bei weitem nicht das letzte Dreamcast-Spiel, aber zweifellos eines der letzten großen Projekte. Treasure gab alles und schaffte es erneut, mit innovativem Gameplay ein Shoot-'em-up zu liefern, bei dem das Treffen genauso wichtig war wie das Erschießen selbst.

Selbst heute erscheint es häufig auf Listen der besten Spiele aller Zeiten, aber Treasure produziert nur sehr selten offizielle Fortsetzungen seiner Spiele, und wie Ultra-Klassiker wie Mischief Makers, Silhouette Mirage, Radiant Silvergun und Sin and Punishment fehlt Ikaruga eine Fortsetzung.

Aber 2014 berichteten wir, dass tatsächlich ein spiritueller Nachfolger vom Entwickler M2 unter der Leitung des Ikaruga-Schöpfers Hiroshi Iuchi in Arbeit war. Das Spiel sollte Ubusana heißen, aber wir haben nie herausgefunden, wie ähnlich es dem Spiel ist, das es inspiriert hat, und anscheinend wird es so bleiben. M2 hat nun über Bluesky angekündigt, dass die Entwicklung eingestellt wurde. Der M2-Manager Naoki Horii schreibt unter anderem, dass "schwierige Umstände dazu geführt haben, dass Herr Iuchi seinen Rücktritt eingereicht hat, den wir unter gegenseitigem Einvernehmen und Verständnis akzeptiert haben." M2 wollte die Entwicklung fortsetzen, kam aber letztlich zu dem Schluss, dass dies nicht möglich sei:

"Obwohl wir nach dem Weggang von Herrn Iuchi Wege geprüft haben, dieses Projekt fortzusetzen, kamen wir zu dem Schluss, dass es angesichts der Art der Arbeit schwierig wäre, "Ubusuna" ohne ihn vollständig zu verwandeln. Wir haben daher beschlossen, die weitere Entwicklung aufzugeben."

Das Studio entschuldigt sich bei allen Fans und hat sämtliches Videomaterial entfernt, aber die Hoffnung ist nicht völlig verloren, dass das Spiel irgendwann in der Zukunft veröffentlicht wird, da Iuchi weiterhin daran interessiert ist, es fertigzustellen:

"Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich jedoch klarstellen, dass Herr Iuchi nicht alle Hoffnung aufgegeben hat, 'Ubusuna' unabhängig von M2 zu vollenden. Ich hoffe von Herzen, dass er eine Gelegenheit findet, das Projekt in irgendeiner Form wieder aufzunehmen, wenn auch anders als das jetzige, und dass du eines Tages mit dem fertigen Werk wiedervereint wirst."

Sie schließen mit der Ermutigung der Menschen, nicht zu spekulieren oder unnötig gemein zu sein. Auch wenn die Fans sich offensichtlich darauf gefreut haben, gibt es Menschen im Hintergrund, die von ungerechtfertigten Angriffen negativ betroffen sind.