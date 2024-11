Ihre nächste Netflix-Obsession debütiert am 1. Januar

Jedes Jahr startet Netflix zu Beginn des neuen Jahres eine Dramaserie, die auf einem Projekt des Autors Harlan Coben basiert. Das große Projekt des Jahres 2024 war Fool Me Once, das ein großer Erfolg für den Streamer war, und in den Jahren davor wurden Serien wie Shelter, Hold Tight, Stay Close und mehr erstellt, die fast ein Jahrzehnt zurückreichen.

Für 2025 wird das große Coben-Projekt Missing You sein, und da es am Neujahrstag auf Netflix Premiere feiern soll, ist jetzt ein Trailer für die Serie eingetroffen.

Was die Handlung der Serie betrifft, so erzählt uns Netflix Tudum: "Vor elf Jahren verschwand Detective Kat Donovans Verlobter Josh - die Liebe ihres Lebens - und sie hat seitdem nichts mehr von ihm gehört. Jetzt, wenn sie Profile auf einer Dating-App durchwischt, sieht sie sein Gesicht und ihre Welt explodiert erneut. Joshs Wiederauftauchen zwingt sie, wieder in das Geheimnis um den Mord an ihrem Vater einzutauchen und lange verborgene Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit aufzudecken."

Planen Sie, Missing You im Januar zu sehen?