Ihre Lieferung wurde verschoben: Parcel Corps kommt im Oktober an

Vor ein paar Wochen kündigte der Entwickler Billy Goat Entertainment an, dass er seinen Titel "Crazy Taxi meets Uber Eats" Parcel Corps auf ein unbestimmtes Datum irgendwann später im Jahr 2024 verschieben wird. Es stellte sich heraus, dass es nicht wirklich viel später war!

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass Parcel Corps jetzt bereits nächste Woche, am 3. Oktober, auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. In Bezug auf diesen verschobenen Veröffentlichungstermin hat der "Vorstand" eine Erklärung veröffentlicht, in der er erklärt, was die Verzögerung überhaupt verursacht hat, und fügte hinzu:

"Hallo, zukünftiger freiberuflicher Auftragnehmer! Wir hoffen, dass Sie genauso aufgeregt sind wie wir, sich dem Leben eines Fahrradkuriers mit hohen Einsätzen und geringer Belohnung anzuschließen. Wir haben eine unglaubliche Innovation für unsere Dienstleistungen, die die Direct-to-Consumer-Lieferbranche mit Sicherheit revolutionieren wird: Online-Multiplayer!

"Das stimmt! Sie haben die Möglichkeit, mit Ihren Mitbewerbern um einen kleinen Teil eines zunehmend überfüllten adressierbaren Marktes zu konkurrieren. Multiplayer-Funktionen sind in Hubs auf ganz New Island zu finden - fahre einfach mit dem Fahrrad rein und geh online, um aufregende Crossplay- und Multiplayer-Action zu erleben.

"Zum Start wird "Knock out" verfügbar sein, bei dem Sie gegen bis zu fünf andere Kuriere antreten, um Ihre Pakete abzugeben, wobei die Verträge der langsamsten Fahrer nach jeder Lieferung gekündigt werden. Überleben Sie die Keulung und verdienen Sie eine geringe Gebühr zusätzlich zu Ihrem regulären Gehaltsscheck!*

"Sie können auch über unsere "Strift"-App, die neueste Fitnessunterhaltung, im Zeitfahren gegen andere Kuriere antreten. Sobald Sie sich für die Erfassung Ihrer persönlichen Daten entschieden haben, können Sie diese kostenlose App jederzeit öffnen, um sich online mit zufälligen Fremden zu vergleichen. Posten Sie Ihre Bestzeiten in den Bestenlisten auf allen Routen auf New Island und werden Sie von Ihren Kollegen beneidet!

"Aber das ist noch nicht alles. Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn wir unsere Dienstleistungen erweitern und in neue und aufregende Gebiete vorstoßen. Der Vorstand liebt, was du tust!"

Freuen Sie sich auf Parcel Corps ?