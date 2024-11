Ihr werdet bald in der Lage sein, Legacy-XP-Token in Call of Duty: Black Ops 6 zu verwenden.

HQ

Als die erste Saison von Call of Duty: Black Ops 6 letzte Woche startete, gab es eine Funktion, die es Spielern ermöglichte, Legacy-XP-Token zu verwenden. Obwohl es sich nicht wirklich um ein Feature handelte, war es ein Fehler, den Treyarch bald beseitigte, was zu einem kleinen Aufruhr bei den Fans führte, die sich betrogen fühlten, dass sie XP-Token, die sie in früheren Call of Duty -Titeln verdient hatten, in der Ausgabe von 2024 nicht verwenden konnten. Dieser Aufruhr hat dazu geführt, dass der Entwickler einen Rückzieher gemacht und eine Erklärung veröffentlicht hat, in der er bestätigt, dass ein Fix auf dem Weg ist, damit XP-Token eingelöst werden können, um euch auf eurem Weg durch die Ränge und beim Aufleveln von Waffen und dem Battle Pass zu helfen.

In einem Statement zu X fügt Treyarch hinzu: "Wir wissen, wie sehr die Spieler es schätzen, dass sie sowohl in BO6 als auch in Warzone Legacy-XP-Token einlösen können, daher testen wir derzeit einen Weg, diese Änderung in einem zukünftigen Update korrekt umzusetzen. Dies gibt uns Zeit, die Stabilität zu gewährleisten, bevor wir diese Funktion wieder einführen."

Vorerst können Sie diese Legacy-Token nur in Warzone verwenden, aber wenn Sie sie in Warzone aktivieren und dann wieder zu Black Ops 6 wechseln, gelten die Token weiterhin. Hoffentlich wird es nicht mehr lange dauern, bis die Token nativ in Black Ops 6 zugänglich gemacht werden, etwas, worüber Treyarch uns diese Woche zu informieren verspricht.