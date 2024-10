Ihr Weihnachtstag ist mit zwei NFL-Spielen auf Netflix noch aufregender geworden

HQ

Netflix hat sich immer mehr mit der NFL beschäftigt, mit speziellen Dokumentationen, die auf Quarterbacks und Receivers basieren. Der Streaming-Riese hat auch mit der Idee der Live-Action gespielt und in der Vergangenheit einen Live-Roast, ein Live-Golf-Event mit Prominenten, einen bevorstehenden Live-Boxkampf und mehr angeboten. An diesem Weihnachtstag wird Netflix noch einen drauflegen, indem es seinen Nutzern ermöglicht, zwei absolut große NFL-Spiele über ihr Abonnement zu sehen.

Am 25. Dezember können wir uns darauf freuen, dass die Kansas City Chiefs gegen die Pittsburgh Steelers antreten, bevor die Baltimore Ravens gegen die Houston Texans antreten.

Da alle vier Teams zum Zeitpunkt des Schreibens Playoff-Hoffnungen sind, werden diese beiden Spiele ein Muss sein, da sie am Abend für diejenigen in Großbritannien und Europa stattfinden werden, was sie zum perfekten Zuschauermaterial macht, um ein geschäftiges Weihnachtsfest abzurunden.

Werden Sie sich dieses Weihnachten die NFL auf Netflix ansehen?