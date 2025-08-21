"Ihr veröffentlicht ein fehlerhaftes Spiel - was nun?" - Alexey Drobyshevsky von Owlcat spricht mit uns über den Entwicklungsprozess

HQ

Auf der Devcom 2025 gab der technische Direktor Alexey Drobyshevsky von Owlcat Games einen detaillierten Einblick in die herausfordernde Veröffentlichung von Pathfinder: Kingmaker, einem Spiel, das ursprünglich auf PC, Xbox One und PS4 in einem Zustand erschien, den er als "buchstäblich unspielbar" bezeichnete.

"Wir haben mit sinkenden Steam-Kritiken veröffentlicht und uns bemüht, das Problem zu beheben. Mehr als einen Monat lang haben wir praktisch jeden zweiten Tag einen Patch veröffentlicht", beschreibt Drobyshevsky die technischen Hürden, mit denen das Team konfrontiert war. Eines der berüchtigtsten Probleme betraf das Einfrieren des Spiels auf dem Ladebildschirm. "Die Lösung... war sehr einfach. Wir haben dem Ladebildschirm eine Nachricht hinzugefügt: "Zum ersten Mal wird geladen, vielleicht sehr lange, bitte warten." Die Leute warteten etwa 10 Minuten und es wurde geladen."

Drobyshevsky, der bei Owlcat Games als einer von nur vier Programmierern anfing, bevor er Technischer Direktor wurde, reflektierte auch über die Entwicklung seiner Rolle. "Eines der Dinge, die für mich immer toll waren, ist es, mit Menschen befreundet zu sein. Ich bin zur Spieleentwicklung gekommen, weil ich mit einem Typen Tabletop-RPGs gespielt habe, der später in der Spielebranche gearbeitet hat... Freunde zu haben, hilft wirklich", sagte er und betonte, wie wichtig persönliche Verbindungen in der Branche sind.

Zum Thema der Wahrnehmung von Fehlern durch die Spieler merkte Drobyshevsky an, dass Ehrlichkeit und Proaktivität für Owlcat Games der Schlüssel waren. "Wir waren immer ehrlich in Bezug auf [Fehler] und proaktiv bei der Behebung von Fehlern... Einige der Bugs können sogar zu einem Meme werden, und das ist auch marketingtechnisch interessant für die Spiele", sagte er.

Das vollständige Interview können Sie sich unten ansehen.