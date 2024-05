Ihr Steam-Konto kann nicht auf eine andere Person übertragen werden, wenn Sie sterben

HQ

Eine Sache, über die viele Leute vielleicht nicht viel nachgedacht haben, ist, was mit Ihrer digitalen Spielesammlung passiert, wenn Sie... naja, ein Nickerchen machen. Ihre physischen Spiele, Konsolen, Controller und dergleichen gehen natürlich an Ihre Erben, aber wenn es um digitale Spiele geht, ist es unklarer. Kannst du deine Steam-Sammlung deiner freundlichen Tante Helga oder deinem etwas nervigen Cousin zweiten Grades Axton vererben?

Ein Benutzer beschloss, es herauszufinden und kontaktierte den Steam-Support über die Angelegenheit und über das Neogaf-Forum bekommen wir nun die Diskussion zu sehen, die eine sehr klare Botschaft hatte:

"Hallo, danke, dass Sie uns kontaktiert haben. Leider sind Steam-Konten und -Spiele nicht übertragbar. Der Steam-Support kann keiner anderen Person Zugriff auf das Konto gewähren oder seine Inhalte mit einem anderen Konto zusammenführen. Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Steam-Konto nicht durch ein Testament übertragen werden kann."

Und so wissen wir es. Alle Spiele, die Sie gekauft haben (und alle Ihre Speicherdateien), verschwinden in dem Moment, in dem Sie es kaufen, für immer, obwohl wir davon ausgehen, dass es technisch möglich ist, sie zumindest für einige Zeit weiter zu spielen, vorausgesetzt, Ihre Verwandten haben Zugriff auf alle Anmeldeinformationen, die für die Anmeldung bei Ihrem Konto erforderlich sind.