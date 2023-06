Ihr müsst einen neuen Charakter erstellen, um die saisonalen Inhalte von Diablo IV spielen zu können

HQ

Jetzt, da Diablo IV seit ein paar Wochen draußen ist, nähern wir uns immer mehr der Veröffentlichung der saisonalen Inhalte nach der Veröffentlichung. Aber da dieses Datum näher rückt, hat Blizzard nun begonnen, darüber zu sprechen, wie diese in einem komplizierteren Sinne funktionieren werden, und in einem Thread auf Twitter verriet Entwicklungschef Rod Fergusson, dass die Spieler in jeder Saison einen neuen Charakter starten müssen.

Auf die Frage, wie der Zugang zu den neuen saisonalen Mechaniken, Inhalten und dem Battle Pass funktionieren wird, fügte Fergusson hinzu: "Ja, um an der saisonalen Questreihe, den Mechaniken, der Saisonreise und dem Battle Pass teilzunehmen, müsst ihr einen neuen saisonalen Charakter erstellen. Das Spielen der Kampagne mit saisonalem Charakter (wenn Sie dies wünschen oder beenden müssen) bringt auch die Saisonreise und den Battle Pass voran."

Es überrascht nicht, dass dies zu einer massiven Gegenreaktion von Fans führte, die sich Sorgen über die Zeit machen, die benötigt wird, um Diablo IV so zu erleben, wie Blizzard es beabsichtigen. Fergusson beantwortete viele dieser Bedenken, indem er bestätigte, dass man die Kampagne immer noch nur einmal und nicht bei jedem Charakter, den man startet, abschließen muss, und dass nach dem Ende einer Saison jeder Charakter, den ein Spieler erstellt, in die Hauptfigur Eternal Realm verschoben wird, wo es derzeit keine saisonalen Charaktere gibt.

Wenn Sie sich auf mehr Diablo-Inhalte gefreut haben, bereiten Sie sich besser darauf vor, sich für eine Weile von Ihren unglaublich hochstufigen Charakteren zu trennen, wenn Sie es erleben möchten.