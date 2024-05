Ihr könnt Warhammer 40.000: Space Marine VR diesen Oktober spielen

Es wird ein sehr großer Herbst für Space Marine -Fans, da nicht nur Warhammer 40,000: Space Marine II im September erscheinen wird, sondern Warhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax im folgenden Monat debütieren wird.

Dies wurde während der Warhammer Skulls Showcase bestätigt, wo Games Workshop und der Ersteller Zero Latency enthüllt haben, dass das Virtual-Reality-Erlebnis irgendwann im Oktober starten wird. Wir sind uns des festen Datums nicht sicher, aber wir haben jetzt mindestens einen Monat in unserem Kalender, um ihn einzukreisen.

Warhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax wird diesen Oktober an Zero Latency Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt zu sehen sein, also schauen Sie sich an, wo sich Ihr nächstgelegener bald befindet, wenn Sie beabsichtigen, dieses Erlebnis in diesem Herbst auszuprobieren.