Ihr könnt Vorabzugang zu Baldur's Gate III Patch 8 erhalten

HQ

Baldur's Gate III Patch 8 wird das letzte große Inhaltsupdate des Spiels sein, und oh Mann, ist Larian, der dieses RPG mit einem Knall verabschiedet. Fotomodus, neue Unterklassen für jede Hauptklasse und Crossplay zwischen allen verfügbaren Plattformen. All dies in einem Patch hinzuzufügen, ist keine leichte Aufgabe, weshalb Ende des Monats ein Stresstest auf dem Weg ist.

Wie Larian in einem Beitrag auf Steam erklärt, besteht der Stresstest - wie bei anderen großen Patches - darin, sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft, wenn der Patch richtig veröffentlicht wird. Für Spieler bedeutet dies, dass sie im Wesentlichen frühzeitig auf die Inhalte zugreifen können, wenn sie sich über den Link im Beitrag anmelden.

Das Wichtigste, was Larian in diesem Patch testen möchte, scheint das Crossplay-Element zu sein, da dafür viele Systeme gleichzeitig zusammenarbeiten müssen. Wir haben immer noch kein festes Veröffentlichungsdatum für die vollständige Veröffentlichung von Patch 8, aber es sollte jetzt nicht mehr allzu weit entfernt sein.