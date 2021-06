Ihr könnt nun auch auf der PS5 Firmware-Updates vor der Fertigstellung ausprobieren

Sony hat diese Woche bekanntgegeben, dass sich interessierte PS5-Nutzer in Zukunft Beta-Versionen kommender System-Software-Updates anschauen können. Auf diese Weise sollen sich noch in Entwicklung befindliche Funktionen in größerem Rahmen getestet werden, noch ehe sie an die gesamte Nutzerbasis ausgeliefert werden. Kunden aus Großbritannien, den USA, Japan, Deutschland, Frankreich und Kanada sind berechtigt.

Um an diesem Beta-Programm teilzunehmen, müsst ihr euch auf dieser Webseite anmelden. Wer Interesse hat, muss über 18 Jahre alt sein und "ein gültiges PSN-Konto mit aktueller E-Mail-Adresse haben". Sony erwartet außerdem, dass ihr ihnen konkretes Feedback sendet. Internet ist übrigens auch eine Voraussetzung. Was Sony konkret testen möchte, ist noch nicht bekannt.